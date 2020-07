Concejal violó la cuarentena para irse a celebrar el aniversario con su novia en termales de Santa Rosa de Cabal

El concejal de Pereira por el Partido Liberal, Johan Manuel Ríos Bedoya, se fue el pasado 10 de julio en compañía de su novia a celebrar su primer aniversario en los termales de San Vicente, ubicados en el municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda.

En un video publicado en Instagram, Daniela Garcés, novia del concejal, detalló que ella hizo la reserva el pasado 9 de julio, pero no le advirtieron que no se podía utilizar las zonas húmedas del lugar. Asimismo, expresó que ambos utilizaron los debidos elementos de protección.

Este sería el comunicado oficial del concejal de Pereira:

Johan Manuel acompañó el video con este escrito: “como concejal de Pereira me he caracterizado por ser honesto y transparente con la comunidad, por eso hoy quiero expresar mis excusas públicas como ciudadano, aclarando que respeto la ley y promuevo los valores cívicos en nuestra sociedad. Por ello, por voluntad propia me presenté ante las autoridades para asumir las infracciones correspondientes”.

Luego de ofrecer excusas públicas el concejal del Partido Liberal añadió: “también solicito a los organismos de control que se haga un seguimiento por la seguridad de todos, en los establecimientos turísticos que hoy están funcionando y que den total claridad a los usuarios si es o no permitido visitar o acceder a dichos servicios”.

