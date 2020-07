El Gobierno prohibió el consumo de licor en establecimientos comerciales y lugares públicos en la nueva etapa de aislamiento que empezará a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre.

La medida quedó contemplada en el artículo 10 del Decreto 1076 de 2020 firmado por el presidente Iván Duque, donde se planteó a los gobernantes departamentales y locales a prohibir en sus territorios el consumo de licor en lugares públicos, sin implementar ley seca.

Puede comprar licor, pero se lo toma en casa:

“Ordenar a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales prohíban, dentro de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes”, dice el decreto.

De esta manera, las autoridades quedarán reguladas por el Gobierno y el Ministerio del Interior para sancionar a todo aquel que sea descubierto en la calle consumiendo licor, lo que estaría infringiendo las medidas sanitarias ordenadas en tiempos de pandemia.

Por esa razón, se permitirá el expendio de bebidas embriagantes, pero estas tendrán que consumirse en los hogares, resaltando además que están prohibidas las fiestas clandestinas y las aglomeraciones durante tiempos de Covid-19.

