El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena, sancionó con dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos al mandatario de la ciudad, William Dau Chamat, por desacatar una tutela.

Según se pudo establecer, el desacato se dio luego de un pleito jurídico entre el actual mandatario y el exalcalde Pedrito Pereira Caballero, a quien acusó de querer privatizar el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT- mediante una Alianza Público-Privada.

Ante tal acusación, Pereira solicitó el contrato del acto administrativo, para validar si lo que en su momento dijo Dau era cierto o no, pero aseguró que siempre le respondieron “con una completa evasiva. No respondieron. Presenté la tutela en primera instancia. Me la fallaron a favor, me la fallaron nuevamente en segunda instancia a favor. Trascurrió todos los seis meses del año 2020 y no me quisieron dar respuesta, hasta ahora que el Juzgado ya decide sancionar en desacato al actual alcalde de Cartagena”.

“Me parece algo innecesario. Siempre he respetado a las autoridades locales, pero no puedo renunciar a defender mis derechos como ciudadano y más cuando afectan mi honra, el buen nombre o con expresiones de mala fe. Ojalá se diga la verdad en relación con lo DATT, que no hubo ninguna privatización y no haya necesidad de ninguna sanción a la autoridad. Mi único interés es que las decisiones judiciales se cumplan”, añadió.

William Dau aún no se pronuncia

Sobre esta situación, el mandatario aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce cuándo cumplirá con los dos días de detención, y cuándo pagará la multa económica.

Es de anotar que Dau es uno de los alcaldes del país que enfrenta una revocatoria en su contra, y el día de su audiencia, el pasado 2 de febrero, llegó al lugar en un mini tractor, situación que causó todo tipo de comentarios en redes sociales.