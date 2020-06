EN VIDEO: “¡Esto es injusto!” Patrullero se negó a desalojar a familias desamparadas en Cali

Un patrullero de la Policía Nacional se negó a participar de un desalojo en unas viviendas de invasión en el corregimiento de Pance, zona rural de Cali.

El hecho fue registrado en video y este se hizo viral en redes sociales, donde han catalogado al uniformado de “héroe”.

El desalojo en Cali

Los hecho se registraron en horas de la mañana de este martes 9 de junio, en un predio al que llegaron funcionarios de la alcaldía de Cali, maquinaria amarilla y autoridades, para adelantar el desalojo.

En el sitio, el uniformado que debía apoyar dicha acción, se negó a participar, considerando que se estaban vulnerando los derechos de estas personas.

“Me acaban de dar una orden de desalojo y estamos en cuarentena, yo sé que me van a trasladar lejos, pero es algo injusto. No les van a dar vivienda, ni a reubicar. Están abusando de los derechos humanos”, dijo Zúñiga en medio del procedimiento.

“Me dieron la orden de sacar a una señora y no lo hice, es algo injusto. La máquina ya entró, van a tumbar el maíz, las casas, estamos en cuarentena y la gente va a quedar sola y desamparada”, prosiguió.

“Yo soy policía, soy patrullero, me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos. Hagan lo que quieran conmigo, si quieren me salgo ya, échenme ya. Llevo 10 años de patrullero y esto es un abuso”, concluyó.

En redes sociales también circula otro video en el que se observa como otros uniformados cuestionan al patrullero y se lo llevan del sitio. Mientras que los ciudadanos piden que no se le haga daño.

Al respecto, el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó para Caracol Noticias que aunque se entiende el sentimiento del uniformado, desacató una orden directa.

“Nunca perdemos nuestra condición humana, pero frente a orden legítima, expedida por autoridad judicial, no tenemos otro camino que garantizar el cumplimiento. El policía no puede incurrir en omisión o extralimitación del cumplimiento de su deber”, dijo el brigadier para el medio ya citado.

