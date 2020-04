¡Buena esa!”Empresarios por empleo” la convocatoria nacional para elementos de protección médica y atención de la COVID-19

El Gobierno Nacional invita al sector productivo para que participe en “Empresarios por empleo”, la convocatoria que busca identificar la oferta disponible de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que producen y/o comercializan elementos de protección para el sector salud, esenciales para la atención del COVID-19.

Los productos son:

1. Bata manga larga antifluido

2. Gorros

3. Polainas

4. Gafas

5. Guantes de vinilo

6. Guantes de látex estériles

7. Guantes de látex NO estériles

8. Tapabocas (mascarilla quirúrgica)

9. Respirador N95

Para los interesados en fabricar productos considerados dispositivos médicos, como tapabocas de uso hospitalario, se deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución 522 de 2020, “por la cual se establecen requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico invitro, dispositivos médicos, equipos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del Covid-19”. Así mismo, tener presente el Formulario y autoevaluación para los fabricantes de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico In vitro como vitales no disponibles (punto 9).

Para solucionar las inquietudes referidas a la anterior Resolución o frente a los requisitos, contactarse al siguiente correo: conscovid@invima.gov.co.