A través de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana Natalia Reyes denunció que el actor y activista estadounidense Kendrick Sampson fue víctima de un abuso de autoridad por parte de dos policías en Cartagena.

En el video se ve a los dos policías al parecer pidiéndole papeles a los dos hombres, pero uno de los policías le da una bofetada al actor, saca su arma de fuego para intimidar y luego se lo lleva esposado.

“Nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia”, escribió la actriz en dicha red social.

Lea también: EN FOTOS: ‘Se prendió esa vaina’, automóvil se incendió en la calzada Norte-Sur, en Medellín

Según la actriz, los policías no le querían “devolver su identificación” al activista estadounidense y para ‘rematar’ le habrían impuesto un “comparendo por desacato”.