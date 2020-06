¡Atención!: La OMS publica una nueva guía sobre el uso de tapabocas

Un nuevo estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre el uso y composición de los tapabocas reveló que las de tela deben tener 3 capas: algodón, filtro y poliéster.

El organismo insistió en que deben usarse como parte de una estrategia integral para evitar el contagio de la Covid-19.

“En áreas con transmisión comunitaria, personas de más de 60 años y los que tengan enfermedades crónicas deben llevar tapabocas médico, en áreas donde no es posible mantener la distancia física” expresó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Así mismo Tedros fue claro en decir que “No puedo decir esto más claro: los tapabocas por sí solos no te protegen del Covid-19”.

Nuevas recomendaciones

Además de la recomendación sobre el uso de los tapabocas de tela por parte de la población general en contextos de transmisión generalizada e imposibilidad de distanciamiento físico, la Organización Mundial de la Salud también lo recomienda en los siguientes casos:

– Todas las personas que trabajan en áreas clínicas de un centro de salud, no solo para los trabajadores que tratan pacientes con COVID-19 deben usar tapabocas médico. Eso significa, por ejemplo, que cuando un médico está haciendo una ronda preventiva en las unidades de cardiología o cuidados paliativos donde no hay pacientes confirmados con COVID-19, aún deben usar un tapabocas médico

– Las personas de 60 años o más, o aquellas con afecciones subyacentes, también deben usar tapabocas médico en situaciones donde no es posible el distanciamiento físico

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo las siguientes recomendaciones:

– las personas enfermas con síntomas de COVID-19 permanezcan en sus hogares y consulten a su proveedor de atención médica

– las personas confirmadas que tienen COVID-19 deben ser aisladas y atendidas en un centro de salud y sus contactos deben estar en cuarentena

– Si es absolutamente necesario que una persona enferma o un contacto salga de la casa, deben usar tapabocas médico

– Las personas que cuidan a una persona infectada en el hogar deben usar tapabocas médico mientras están en la misma habitación que la persona enferma

– Los trabajadores de la salud usen tapabocas médico y otros equipos de protección al tratar con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19

Además, la Organización también ha recomendado a las personas que se manifiestan en todo el mundo contra el racismo que sigan manteniendo todas las precauciones como guardar un mínimo de un metro de distancia respecto a otras personas, lavarse las manos con frecuencia y no tocarse la cara.