La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- dio a conocer en las últimas horas que junto al Gobierno Nacional se viabilizó la propuesta de suspender el alza de los peajes de la vía al Llano, prevista inicialmente para el 16 de enero de 2021, hasta lograr un acuerdo con el concesionario de aumentar tan sólo un 3%, más IPC, teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa actualmente el departamento del Meta.

La propuesta surgió de las mesas de trabajo realizadas con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman; los senadores Maritza Rodríguez, Jonatan Tamayo, y los representantes Jennifer Arias, Jaime Rodríguez y Alejandro Vega, representantes de los gremios, veeduría y la Cámara de Comercio de Villavicencio.

Es de resaltar que durante las mesas de trabajo, en las que participó también el concesionario, se revisaron los números y se corrió el modelo financiero y de esta manera se logró reducir el impacto en el aumento del peaje pasando del 7,8% a tan sólo el 3%.

El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, afirmó que: “El Gobierno nacional está comprometido con el departamento del Meta. Sabemos que en los últimos meses la economía de la región se ha visto afectada, por eso, nos propusimos viabilizar la propuesta de aumentar tan sólo un 3% más IPC la tarifa de los peajes de la vía Bogotá-Villavicencio. Iniciaremos de manera inmediata la revisión con el concesionario para que aquí a abril tengamos el acuerdo cerrado y aprobado”.

Es importante resaltar que las obras del proyecto Chirajara-Fundadores registran un avance del 80,05%. Precisamente, en este corredor, se contempla la construcción de 22,72 kilómetros de segunda calzada, seis túneles, 20 puentes vehiculares y siete puentes peatonales.

Recordemos que en las últimas horas, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, dio a conocer a través de sus redes sociales que pidió derogar el incremento “vergonzoso” de los peajes en la vía Bogotá – Villavicencio; además, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- que cambie de resolución de incrementos y que no “castigue” a la región con unas obras que no se desarrollaron en los tiempos acordados, haciendo énfasis en el puente de Chirajara que se cayó en 2018 y no se entregó en 2017 como se había acordado.

Previamente en Minuto30: “¡Si Chirajara se cayó la resolución 1131 también!”: Alcalde de Villavicencio pide derogar el incremento de los peajes al Llano

En reunión con gremios de la ciudad ratificamos nuestro mensaje de unidad entorno al rechazo que genera la posibilidad de un incremento a los peajes en la vía al Llano. Proponemos reversar la Resolución 1131 de 2015 para darle un alivio a nuestra región que tanto lo necesita. pic.twitter.com/Xp3xZbfOKB — Harman Alcalde (@harmanfelipe) January 8, 2021