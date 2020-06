¡Atención! Costo del kilovatio hora en las facturas de energía eléctrica no puede aumentar en el mes de junio

El Ministerio de Minas y Energía reitera que en junio no se podrán registrar aumentos en el costo del kilovatio hora en las facturas de energía eléctrica ni del metro cúbico en los recibos de gas.

Sin embargo, esto no significa que no se puedan presentar aumentos en las facturas de energía eléctrica asociados al consumo o a otros cobros no relacionados con estos servicios.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en la Resolución 058 de 2020, desde el pasado 15 de abril el costo por kilovatio hora fue congelado durante mayo y junio de 2020, sin que esto represente el valor total de las facturas de energía eléctrica.

“Reiteramos el llamado a seguir haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica y del gas natural, porque, aunque los precios del kilovatio hora y del metro cúbico están congelados desde el pasado 15 de abril, si los hogares aumentan el consumo de estos servicios también se incrementará el valor total de las facturas”, explicó la Ministra María Fernanda Suárez.

El congelamiento del valor del kilovatio hora y del metro cúbico del gas natural hace parte del paquete de alivios que adoptó el Gobierno Nacional para ayudar a las familias colombianas que pueden estar atravesando dificultades económicas por la emergencia ocasionada por el COVID-19.

Como se anunció en días pasados, la posibilidad de que los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 puedan diferir por un plazo de 36 meses el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado también se extendió para las facturas de junio de energía eléctrica y gas combustible por redes, sin recargo adicional.

Los usuarios de estos estratos que tengan recursos para pagar oportunamente el servicio podrán obtener como incentivo un descuento de mínimo el 10% sobre el valor no subsidiado de la factura.

Esta prórroga también beneficia a los usuarios residenciales de estratos 3 y 4, quienes podrán pagar sus facturas de energía eléctrica y gas natural de junio en un plazo de 24 meses. Los demás usuarios regulados podrán llegar a acuerdos de diferimientos con los prestadores de servicios.

Además, el Gobierno Nacional prohibió la medición por promedios por parte de las compañías de servicios públicos de energía eléctrica y gas natural. La única excepción es si algún usuario no permite que la compañía entre a su predio para hacer la respectiva lectura del contador. Cualquier persona que tenga una queja al respecto deberá acudir a la empresa correspondiente y, de no recibir una solución efectiva, presentarla ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por medio del canal teresuelvo.superservicios.gov.co