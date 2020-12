EN VIDEO: ” Vieja carev***”, así insultó un agente de policía a una mujer en Barranquilla

Un hecho de maltrato policial se dio en la ciudad de Barranquilla, cuando Verónica Acosta, se acerco al CAI ubicado en el barrio Las Flores en Barranquilla, para reclamar por el trato que había recibido su sobrino que, según ella. habría sido retenido por los uniformados.

De inmediato, el agente de Policía la recibió con insultos y vulgaridades, en un estado de exaltación y rabia, que quedó grabado en vídeo.

La situación se presentó en la madrugada de este lunes, y según la víctima de 37 años de edad, se dio luego de que retuvieran a su sobrino y le quitaran 100 dólares que le había enviado su mamá.

Así mismo, la mujer asegura que cuando llegó al CAI, los uniformados la recibieron con palabras vulgares, y no le quedó más remedio que marcharse. “Yo les dije que iba a buscar a un primo que trabaja en la Fiscalía porque eso era un abuso, y es cuando él me empieza a gritar y a decirme todo eso que se ve en el video”, afirmó Acosta.

“Me dijo que me iba a dar una patada, y yo le respondí que me la diera porque yo no podía hacer nada, ya que soy una mujer y él es más grande que yo”, contó la afectada y aseguró que entablará una denuncia.

Hasta el momento, La Policía Metropolitana no se ha pronunciado sobre el comportamiento del uniformado.