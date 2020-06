El director General del SENA, Carlos Mario Estrada, dijo “El acuerdo con LinkedIn responde al consenso sobre el futuro global de los empleos y la educación, para atender la necesidad de generar una transición rápida en la oferta de modelos educativos, tanto para la fuerza laboral más técnica, como para las demandas que está creando la transformación digital. Más que pertinente ahora en tiempos de Covid-19 y de aislamiento social”.

Licencia de LinkedIn Learning

El convenio entre el SENA y LinkedIn le otorga a cerca de 500 mil aprendices una licencia de LinkedIn Learning, con la cual durante un año tienen acceso a más de 15 mil cursos en español, inglés, francés, portugués, alemán, japonés y mandarín. Los contenidos de la plataforma están relacionados a cualquier carrera profesional y priorizan conocimientos en Tecnologías de la Información y la Comunicación y habilidades blandas. Al finalizar cada curso, los aprendices obtendrán un certificado de LinkedIn Learning y una insignia que aparecerá en su perfil de la red social profesional. Las activaciones de las licencias se podrán realizar hasta agotar existencias.

¿Cómo acceder a una licencia?

Los aprendices interesados deben revisar su correo electrónico del SENA para saber si ya les enviaron la invitación de acceso, si no lo han recibido deben llenar este formulario de preinscripción. Cuando reciban el correo podrán activar su licencia pulsando clic en Comenzar y siguiendo estos pasos:

Paso 1 – Si ya tienes una cuenta de LinkedIn úsala, sino selecciona la opción “ÚNETE AHORA” y crea tu perfil. Puedes crear tu usuario con el correo SENA o con tu correo personal.

Paso 2 – Confirma tu identidad, Linkedin asociará tu cuenta personal con tu correo SENA y debes confirmar que eres la misma persona.

Paso 3 – Elije tus aptitudes, debes seleccionar cuáles son esas competencias que te interesan o quieres fortalecer con Linkedin Learning y pulsa clic en continuar.

Paso 4 – Marca un objetivo personal, si lo deseas puedes definir un tiempo mínimo de aprendizaje semanal y la plataforma te ayudará a supervisar tu progreso.

Paso 5 – Comienza a fortalecer tu perfil profesional, la plataforma te mostrará algunos cursos aleatorios según las aptitudes que elegiste o también puedes buscar el tema de tu interés pulsa clic en el curso que te guste e inicia tu proceso de aprendizaje.

Cursos de LinkedIn Learning en medio del aislamiento

Los contenidos de la plataforma de aprendizaje llegaron de manera oportuna a la vida de los aprendices del SENA en medio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una época donde han tenido que acudir a las herramientas digitales para ver sus clases y en las que tienen un tiempo libre que pueden aprovechar para certificarse con los cursos de LinkedIn Learning, a la fecha ya cerca de 100 mil aprendices activaron su licencia, no te quedes sin la tuya.

Maryory Dominguez, una de las aprendices beneficiadas del convenio expresó “La plataforma de LinkedIn Learning me ha parecido muy buena porque tiene muchos cursos que no necesitan conocimientos previos, me parece excelente que el SENA tenga este tipo de convenios porque incentivan la educación on line teniendo en cuenta que estamos en tiempos de pandemia, además la plataforma tiene temáticas organizadas desde un nivel básico hasta uno avanzado lo cual no permite implementar profundidad en el tema de nuestro interés”.

Artículo redactado por: Karen Camacho / Periodista SENA