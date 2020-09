¿Era turista? ‘Timochenko’ dice que no sabía de los abortos en las Farc y que reclutamiento de niños era difícil de controlar

Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, compareció el pasado martes 8 de septiembre, ante la Jurisdicción Especial para la Paz en donde entregaría toda la verdad sobre el reclutamiento de menores de edad para las extintas Farc.

En su versión ante la JEP, ‘Timochenko’ manifestó que no había reclutamiento de niños y que todos los que ingresaran a la guerrilla debían ser mayores de 15 años. Sin embargo, según su versión, era muy difícil controlar la edad de los jóvenes.

“Ni sabía dónde estaban bautizados. No era un requisito el que tuvieran que presentar un documento oficial para controlar si tenían la edad que decían o no”, dijo el máximo jefe del partido Farc, en declaraciones conocidas en exclusiva por BLU Radio.

¿Cómo sabían ustedes si la persona tenía más de 15 años?, preguntó el magistrado Iván González.

“Confiando en lo que ellos decían”, respondió ‘Timochenko’.

Por su parte manifestó que tampoco sabía que obligan a las mujeres a abortar y que se dio cuenta de esa situación, en los últimos años: “He sabido que algunas sí las forzaron a abortar. Algo que eso para mí, en lo personal lo considero un crimen. Jamás lo hice, jamás lo haría y jamás lo permitiría”.

De igual forma le preguntaron sobre los fusilamientos de menores de edad, a lo que respondió que él nunca supo de un caso así: “Por lo menos en lo que yo conocí no. No, no señor magistrado”.