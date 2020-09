Alcalde de Cali, entre críticas y elogios por querer acabar con las corridas de toros en la ciudad

Toda una polémica se armó en Cali luego de que el alcalde, Jorge Iván Ospina, en un evento privado anunciara que la plaza de toros Cañaveralejo debería convertirse en un escenario cultural, acabando totalmente con las corridas de toros.

Al mandatario le indicaron que la decisión de acabar o no con las corridas era constitucional, e incluso la Corte ya había permitido dichos eventos, por lo que entraría en un presunto delito si él quiere prohibir por completo esta actividad.

Ante tal situación, el alcalde respondió y aseguró que no se arrepiente de su manifestación, pues considera que la misma ciudadanía se ha encargado de dejar de lado este tipo de eventos, que para muchos representa crueldad.

Por tal motivo, al alcalde le llovieron elogios por mantenerse firme en su pensamiento de que las corridas de toros no deben seguir, mientras que otras personas sostienen que su comentario lo hace ver como un “dictador”, queriendo pasar por encima de la Constitución.

Dado q usted hace público lo q fue un formato privado, debo decir q pensandolo bien no me arrepiento de mi manifestación . Si , creo q se deben acabar las corridas y q la Plaza debe ser la Arena Cañaveralejo y creo q no depende de mi , las nuevas ciudadanias lo han decidido https://t.co/GZuC524KEQ

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 1, 2020