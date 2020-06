En las últimas horas se viralizó la reacción del alcalde de Juan de Acosta, Atlántico, Carlos Higgins, quien decidió hacer detener a su propio hijo, quien fue descubierto violando la ley seca y el aislamiento obligatorio contra Covid-19.

El mandatario local de ese municipio costeño se dio cuenta que su hijo estaba con algunos familiares y vecinos haciendo una reunión con música y licor ignorando todo tipo de medida preventiva, por lo que se fue con la Policía y ordenó su arresto.

Alcalde no alcahueteó comportamiento de su hijo:

Tras conocer la denuncia ciudadana, el alcalde no tardó en acudir al lugar de los hechos y reprender el comportamiento de su hijo que no le da buen ejemplo a la ciudadanía y su papá le demostró que no está exento de las medidas.

Tras mostrar a su hijo en una patrulla y entregarlo a la Policía para su aprehensión, el alcalde de Juan de Acosta, Atlántico aseguró que su familia es la primera llamada a cumplir las medidas para no poner en riesgo a la comunidad frente al virus.



#Región | En Juan de Acosta alcalde entregó a su hijo a policías por violar ley seca. https://t.co/8ZlrQ2ahEr pic.twitter.com/Z4KOgoHyPy — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) June 30, 2020

Mis familiares son los primeros llamados a respetar las medidas, no permitiré que por disfrutar de unos tragos ponga en riesgo la vida de los habitantes de nuestro pueblo. pic.twitter.com/r8YRpWQr7G — Carlos Higgins Villanueva (@carloshigginsv1) June 29, 2020

