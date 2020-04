ACESI denuncia irregularidades en recursos de dineros para la contingencia del coronavirus

La Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos de Colombia, ACESI, denunció el giro incompleto de recursos para los prestadores en todo el territorio nacional, en medio de la contingencia del coronavirus.

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de ACESI alertó que en estos momentos por los cuales atraviesa el país y el sector salud, se hace más que nunca necesario el giro oportuno de los dineros hacia los prestadores de servicios de salud, situación que no está ocurriendo.

“El gobierno anunció un giro de $2.1billones de pesos a los prestadores para poder responder a la emergencia y para organizar los servicios, no obstante vemos con preocupación que el giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondiente al mes de abril en algunas partes del país y por parte de algunas aseguradoras, no lo realizaron completo, correspondiente a los contratos suscritos con los hospitales, disminuyendo así, su capacidad de respuesta, que de entrada se encuentra diezmada por los recursos que actualmente tienen en cartera las EPS con los prestadores de servicios”, sostuvo la médica.

Para visibilizar la situación, el gremio le envió una comunicación a la contralora Delegada para la Salud de la Contraloría General de la República, Lina María Aldana Acevedo, en donde le relatan que lamentablemente en estos momentos en donde se anuncian recursos para los prestadores, es preocupante que esos dineros queden atrapados en las EPS, que en últimas son las responsables de definir qué valores y a quién debe girar la ADRES, información que debería estar acorde con los contratos suscritos con los prestadores.

La situación es tan extrema que en la capital del país en donde se concentra el mayor problema de la pandemia en el país, tres EPS no autorizaron el giro completo de la ADRES: Nueva EPS, Compensar y Sanitas. En Arauca cinco EPS: Sanitas, Capresoca, SaludVida, Capital Salud, y Asociación mutual Ser, no autorizaron ni un peso en esta zona de Colombia. En Córdoba Coosalud EPS no autorizó pago alguno y Comparta EPS solo giró el 80 %.

En Santander los giros incompletos están afectando seriamente a la red hospitalaria local. Comparta EPS no autorizó el 25% del giro y Coosalud EPS continúa con la repetida práctica de glosas anticipadas de promoción y prevención, por lo que igualmente no aprobó el 20% del giro total. El panorama en el resto del país es muy parecido.