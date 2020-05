Abogado de familia Ambuila dice que ellos han sido objeto de burlas en redes sociales

Luego de que se conociera que la familia Ambuila fuera dejada en libertad el pasado 14 de mayo, su abogado, Jesús Albeiro Yepes, dijo que ellos han sido víctimas de bullying en redes sociales por ser morenos.

En entrevista con Blu Radio, Yepes dijo que la familia ha sido víctima de bullying solo por “tener la piel de color oscuro” y detalló que “es como si eso fuera un impedimento para montarse en un vehículo de alta gama”.

Yepes ha dicho que la fotografía en la que sale Jenny Ambuila Chará junto a un Lamborghini de color rojo, ha tomado más fuerza en redes sociales luego de que se conociera el caso de la familia.

Ordenan libertad de la familia Ambuila, investigada por lavado de activos

El abogado de la familia Ambuila expresó: “lo que ha tenido que vivir esta familia es bullying. Parece ser que en Colombia ser mujer, no ser blanco, ni de ojos claros, es una presunción de delito. Quien no tenga esas condiciones no puede subirse a un vehículo de ese tipo”.

Aunque fueron dejados en libertad, Omar Ambuila sigue siendo investigado luego de ser señalado del supuesto aprovechamiento de su cargo en la Dian de Buenaventura para obtener lujos y dinero.