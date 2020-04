“El retorno voluntario de ciudadanos venezolanos a su país debe hacerse de manera controlada”: Migración Colombia

El Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, aclaró que para el retorno voluntario de ciudadanos venezolanos a su país, se viene implementando un protocolo con las diferentes Alcaldías y Gobernaciones del país, con el fin de evitar represamientos en los puntos de salida en los que se han habilitado corredores humanitarios.

Según lo aclaró el jefe de la autoridad migratoria colombiana, diariamente hay unos cupos determinados para la salida de ciudadanos venezolanos por frontera y lo que se ha buscado, con la coordinación de las alcaldías, es que solo lleguen a este punto, el número de venezolanos habilitado por día, para que puedan hacer tránsito de manera inmediata hacia su país.

A la fecha han retornado a Venezuela cerca de 12 mil ciudadanos venezolanos, los cuales han llegado a la frontera en un poco más de 290 buses.

Frente a aquellos extranjeros que afirman que las autoridades colombianas no les permiten transitar libremente hacia la frontera, el Director de Migración Colombia recordó que, actualmente, el país está bajo una medida de aislamiento obligatorio, la cual deben cumplir tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, incluídos los venezolanos, y que busca evitar la propagación del Covid-19.

El Director de Migración Colombia hizo un llamado a la responsabilidad por parte de los grupos de ciudadanos venezolanos que buscan retornar a su país y los invitó a coordinar con las alcaldías de su municipio dichos desplazamientos.

“Entendemos la situación que están pasando muchos ciudadanos venezolanos, pero no por eso podemos poner en riesgo a todo un país. Colombia siempre ha estado presta a ayudar al pueblo venezolano, pero esa ayuda se hace de forma responsable, no solo con los migrantes, sino con nuestras comunidades. Los ciudadanos venezolanos que deseen retornar voluntariamente a su país lo podrán hacer con las condiciones que se han fijado para este procedimiento y aquellos que no las cumplan, verán suspendido su viaje hasta que lo hagan”; afirmó Juan Francisco Espinosa, Director General de Migración Colombia.

Respecto a los buses en los cuales se movilizan estos grupos de venezolanos, el Director de Migración Colombia aclaró que se viene trabajando con el Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito y Transporte, por garantizar que los mismos cumplan con las normas establecidas por el Gobierno Nacional para este tipo de actividad y que a la fecha, Migración Colombia le ha iniciado procesos sancionatorios a más de 15 empresas transportadoras por no cumplir con las normas establecidas.