Una cámara de seguridad captó a una mujer que ahuyentó con una escoba a delincuentes en Haryana, India.

En el video se puede observar como cuatro sujetos abordaron a un hombre con armas de fuego, abriendo fuego contra él.

La víctima logró resguardarse a tiempo en su vivienda. Inesperadamente, salió su vecina, que osadamente enfrentó a los sujetos.

La mujer que ahuyentó con una gran escoba a los delincuentes en defensa de su vecino, sin importarle el riesgo.

El hombre resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial.

Dramatic scenes in Haryana:

4 goons try to shoot a man outside his house. He escapes but then, a fearless Haryanvi woman wielding a broom charges at them sending them fleeing.

Lesson learned: Haryanvi women, find one and Marry her! ☺️#HaryanviWomenpic.twitter.com/muIXq3RJSC

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) November 28, 2023