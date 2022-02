Fue al médico por un dolor y terminó con un angelito en sus brazos, «no sabia que estaba embarazada», dijo

in

Sorprendidos continúan los miembros de una familia y vecinos de una mujer en el sector conocido como El Carretero en Bello, luego de su inesperado parto que trajo al mundo a un hermoso varoncito.

Se trata de Jenifer Londoño, una auxiliar en Gerontología, dedicada a su trabajo de manera independiente que como todos los días, salió de su casa a atender uno de sus pacientes cuando la sorprendió un liquido entre sus piernas y los fuertes dolores.

En diálogo con Minuto30 Jenifer contó, que estaba planificando disciplinadamente, que nunca tuvo antojos ni ningún otro síntoma por lo que jamás esperó estar embarazada.

«Es un cambio en nuestras, vidas de la noche a la mañana, es una bendición, me siento como mamá primeriza, estoy muy contenta, de verdad que puedo decir que él es un angelito caído del cielo», contó emocionada la nueva mamá.

La nueva luz de este hogar lo llamaron Tomás, al nacer pesó 2.620 gramos y aunque según lo explicado por los médicos a la familia no cumplió los 9 meses necesarios en el vientre, si está saludable y, fue recibido amorosamente por sus otros dos hermanitos de 5 y 13 años de edad.

El padre, la abuela y tías del bebé, no caben de la dicha y aunque en un inicio cuando recibieron una llamada del hospital que les daba la buena nueva, no creyeron, se convencieron cuando vieron con sus propios ojos a la mujer que aún en ‘shock’ por el parto repentino tenia envuelto en sábanas a su bebito, sin tener qué ponerle, pues no estaba preparada para el recibimiento, pero si muy feliz.

Lo que dicen los médicos sobre el parto inesperado de la mujer

David Giraldo Cardona, es ginecólogo endocrinólogo y se pronunció ante este inusual caso y afirmó que si es posible que algunas mujeres no sientan el embarazo.

El especialista indicó, «esto si es posible, hay ciertas características de las pacientes como serían la diabetes, pacientes con obesidad mórbida, pacientes hipotiroideas con masa muscular y masa corporal muy altas y en las cuales es posible que no se sienta el embarazo hasta que este lleve adelantado muchas semanas. Desafortunadamente en la medicina que no es una ciencia exacta, todas las personas son distintas (…) por lo que es posible que algunas mujeres no sientan el embarazo».

