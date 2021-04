Como Liliana Carrillo, fue identificada la mujer de 30 años de edad, quien habría ahogado a sus pequeños hijos. Carrillo fue captura por las autoridades de Estados Unidos, por el robo de un carro y tiene una fianza fijada de 2 millones de dólares.

Los cuerpos de los niños fueron encontrados por la abuela, quien dio aviso a las autoridades.

En una entrevista hecha por el medio KGET-TV, Carrillo aseguró que los niños estaban siendo maltratados y abusados, razón por la cual decidió acabar con sus vidas, “sé que ya no les harán daño, eso es todo lo que me importa”, afirmó.

La mujer explicó que ahogó a sus pequeños hijos, una pequeña de 5 meses, un niño de 2 años y una niña de 3, para protegerlos de una supuesta red de tráfico sexual, en la que Erik Denton, el padre del menor, estaría envuelto. “Los abracé, los besé y me disculpé todo el tiempo… amaba a mis hijos”, aseguró Carrillo.

“Sé lo que hice. Es horrible y lo odio y me odio a mí misma por eso, pero como dije, no estaba dispuesta a que me los quitaran para que fueran torturados y abusados”, continuó la mujer.

En la entrevista, la madre confirmó además que sufre de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y declaró además que recientemente había dejado de consumir marihuana y no se encontraba tomando medicamentos.

Pese a las declaraciones de la mujer, Denton no ha sido vinculado a la investigación. El padre intentó obtener la custodia de sus pequeños hijos el pasado mes de febrero, alegando de que la madre de los pequeños no estaba en las facultades mentales para hacerse cargo.

