Moto atropelló a un niño de 8 años y se dio a la fuga, el pequeño está en cuidados intensivos

Un pequeño de tan solo 8 años de edad, que se encontraba montando en bicicleta, fue atropellado por una motocicleta en el barrio La Favorita, sur de Bogotá, y el conductor se dio a la fuga.

“El niño me dio la vuelta a la manzana; me enteré por un señor que habían atropellado a un niño, lo habían dejado botado. Ahí miro que era mi hijo, todo el mundo me decía no lo coja. Mi hijo se me estaba murieron ahí”, contó el papá del pequeño para Caracol Noticias.

El pequeño que fue trasladado hasta un centro médico se encuentra en cuidados intensivos bajo pronóstico reservado.

Según confirmó Blue Radio, las autoridades ya establecieron al responsable, gracias a las cámaras de seguridades del sector:

“Tenemos identificada una moto que posiblemente pudo causar este siniestro vial. Le solicitamos a este conductor que se haga presente ante la Fiscalía General de la Nación y asuma su responsabilidad”, le dijo Rodolfo Carrero, comandante de la Policía de Tránsito, al medio radial ya mencionado.