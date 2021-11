Por presuntamente causar daños intencionales a vehículos, cerraron un montallantas en la vía Marinilla-El Peñol

Un montallantas ubico en la vía Marinilla-El Peñol, a la altura del Alto del Chocho, fue cerrado por las autoridades luego de que, al parecer, varios conductores fueran víctimas de daños intencionales en el establecimiento.

«Me salió un motociclista gritándome que tenía la llanta pinchada; casualmente había un montallantas por ahí, a 40 metros más adelante. Posteriormente, entré y el señor revisó las llantas y se veían bien, pero él decía que sí estaba pinchada una de ellas. Yo no estuve muy pendiente y él desmontó la llanta, luego me mostró que tenía cinco rajadas como si se hubiesen hecho con un cuchillo», relató uno de los afectados al medio CCM Televisión de Marinilla.

Para reparar la llanta, el sujeto le ofreció unos parches por un valor de 35 mil pesos cada uno, e incluso le aseguró que tenían garantía. «Me dio una garantía de un año, pero a los dos días la llanta se me desinfló por completo, por lo que fui a un montallantas de confianza en El Peñol; allí me dicen que yo era la cuarta persona que llegaba de ese lugar, y que a mí no me habían robado tanto, solo fueron 170 mil pesos, comparados con los más de 250 mil pesos que les habrían quitado a las otras personas», agregó.

Según indicaron las autoridades, en el lugar se aprovechaban sobre todo de mujeres y adultos mayores. «Este taller manejaba esta modalidad, donde se aprovechaban de mujeres o personas adultas que iban en sus vehículos para engañarlos, y les cobraban entre 140 y 250 mil pesos para arreglarles las llantas», señaló la Policía.

Además, esta no sería la primera vez en que el montallantas es cerrado, pues en una ocasión y por cuenta de una denuncia, se había cerrado durante diez días. Esta vez, el cierre del lugar será por 60 días.

