“Mojigatos por aquí no” le respondió Cristina Hurtado a algunos de sus seguidores en Instagram

La presentadora Cristina Hurtado publicó una imagen en bikini en su perfil oficial de Instagram y una usuaria desató su malestar por decirle que se tape un poco.

“Hola cris, eres muy linda, pero por respeto a tus hijos no uses esas prendas tan chiquiticas 🙈”, fue el comentario de la discordia entre Cirstina y sus seguidores, pues esta usuaria le pidió que no se mostrara con el bikini que aparece en la foto y ella no iba a permitir semejante invasión a la privacidad, por lo que le respondió con la siguiente frase: “Ay nooooo!! Que perezaaaa en seriooooo!!! Mojigatos por aquí noooooo! Pleaseeee 🙏”.

La imagen de Cristina, quien se ve sonriente en una piscina disfrutando de su lunes festivo, ya cuenta con más de 152 mil likes y miles de comentarios de apoyo a la presentadora y otros cuantos que van en la línea de la “mojigata”.

Ver esta publicación en Instagram 💙 #lunesfestivo 💙 Una publicación compartida de CRISSHURTADO (@crisshurtado) el 1 Jul, 2019 a las 2:42 PDT

Aquí está la respuesta de Cristina resaltada.