La moción de censura contra el ministro de Hacienda está prácticamente hundida

Luego de que el senador Jorge Robledo y otros 16 presentaron una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los llamados “bonos agua”, el presidente del congreso Ernesto Macías declaró que esta es improcedente.

De acuerdo con Macías: “tenemos unos conceptos jurídicos que nos dicen que legalmente esa proposición no es procedente, no es que yo me invente, es que eso es lo que dice la ley,” argumentando que la moción presentada se basa en hechos ocurridos en otro gobierno, lo que la hace inaplicable porque estas se deben basar en hechos actuales.

Por su parte el senador Robledo cuestionó los argumentos legales de Macías, afirmando que este solo pretende proteger al ministro y pidió que fuera la mesa directiva de la corporación conformada por Eduardo Pulgar, Angélica Lozano y el propio Macías, quienes tomarán la decisión, algo que el presidente del Congreso aceptó hacer para demostrar su voluntad de ser una persona de garantías.

De ser rechazada por la mesa directiva del Senado, la decisión podrá ser apelada por Robledo para que finalmente sea la plenaria del Congreso la que defina en última instancia.