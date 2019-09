Ministro de Defensa aseguró que faltó planeación tras asesinato de cuatro soldados en el Bajo Cauca

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que hubo inferioridad del Ejército en el escenario donde murieron cuatro soldados a manos de presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

Botero resaltó en La Fm que hubo falta de planeación estratégica militar, lo que derivó en el asesinato de los militares Samir Castillo, Harold Rojas, José Ramírez y Jesús Medina en una zona rural del municipio de Caucasia.

Lea también: Ejército explicó lo que sucedió en Caucasia y confirmó las identidades de los soldados asesinados por el Clan del Golfo

“Era un grupo muchísimo mayor, uno no puede enfrentar 60 con 12, es una condición de inferioridad que no se puede dar. Cuando uno no puede medir eso pues uno tiene que decir que no hubo la debida planeación”, aseguró el ministro en el medio citado.

Según el Ejército al recibir información sobre combates entre el Clan del Golfo y ‘Los Caparros’, se desplazan militares con el propósito de proteger a la población civil que estarían en medio del fuego cruzado de estas estructuras criminales, donde murieron los militares.