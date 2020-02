Militar denunció que general (r) Mario Montoya le ordenó matar a 14 personas para pasarlos por falsos positivos

Un militar denunció en las últimas horas que cuando estuvo bajo el mando del general (r) Mario Montoya en el Ejército Nacional, recibió la orden de ejecutar a 14 personas presuntamente para hacerlos pasar por bajar de la guerrilla de las Farc.

Se trata del coronel Álvaro Amórtegui, quien aseguró que Montoya le dio la orden en 2001 que le pusiera brazaletes de las Farc para hacerlos pasar como bajas en combate, lo comúnmente conocidos como ‘falsos positivos’.

“Él (Montoya) me llama al celular y me dice: ‘Ya le mando los brazaletes’. Le digo: no, no. Aquí no me mandan brazaletes, no me mandan a nadie. Esos manes yo los capturé vivos, y vivos se quedan”, aseguró el militar que denunció a Montoya en Caracol Radio.

Según Amórtegui, por no acatar la orden, Montoya le dijo que era un cobarde, que lo repugnaba y lo escupió, resaltando que además es un perseguido por denunciar robo de munición, amenazas y corrupción en el Ejército.

“Nos están asediando, nos están intimidando. Eso viene pasando desde hace rato en el Ejército, nosotros vamos a ser los nuevos falsos positivos del Ejército.Estoy denunciando desde hace dos años diferentes actividades en la fuerza”, aseguró el militar en el medio citado.