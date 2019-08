Miley Cyrus se despachó en Twitter y cuenta la verdad sobre su divorcio con Liam Hemsworth

Mucho se a comentado del divorcio entre Miley Cyrus y Liam Haemsworth, entre lo que resalta la supuesta infidelidad de la cantante con la empresaria Kaitlynn Carter, lo que ha colmado la paciencia de la intérprete de “Wreking Ball” y por ello decidió confesarlo todo en Twitter.

Primero Miley expresa que se siente orgullosa de decir que simplemente está en un lugar diferente al que estaba cuando era más joven. Luego se excusa afirmando que tenía que tomar la sana decisión de dejar su vida anterior atrás y que a raíz de eso es más feliz ahora de lo que ha podido serlo en toda su existencia.

Luego pasa a enumerar las cosas que sabe que la gente dice sobre ella, “que soy twerking, fumadora de marihuana y una ‘boca sucia’, pero no soy mentirosa”. A partir de este momento habla directamente sobre su fallido matrimonio con Liam y sus verdaderos sentimientos hacia él.

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por un engaño. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo verdad, amo a Liam y siempre lo amaré”, declaró Miley, para dejar claro cómo van las cosas con el divorcio más famoso y polémico del año.

I am proud to say, I am simply in a different place from where i was when I was a younger. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019