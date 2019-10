Miley Cyrus llama BORRACHA a Liam Hemsworth pero…

Tal parece que la cantante siempre ha estado arrepentida de la ruptura con el actor, ya que en varias ocasiones se ha intentando comunicar con él cuando ha estado en estado de alicoramiento pero Hemsworth la ignora.

La información fue filtrada por amistades cercanas a la intérprete quienes afirmaron que cuando se encuentra en estado de ebriedad lo primero que hace es tomar el teléfono y llamar a su ex esposo. Sin embargo, la comunicación no ha llegado a ser exitosa pues Hemsworth no contesta o rechaza las llamadas.

Aunque la recordada estrella de Hannah Montana se ha embarcado en un nuevo romance con el cantante Cody Simpson, especialistas del medio aseguran que todo se trata de una fachada para remover los celos del actor, ya que Cyrus cada que tiene oportunidad publica frases de despecho y se ha arrepentido de la ruptura con quien fuera su pareja por casi seis años con constantes llamadas.

Entre tanto, Hemsworth también ha continuado su vida relacionándose recientemente con Maddison Brown aun cuando se ha dicho que fue el más afectado por la separación y aun así ha decidido cerrar ese ciclo dejando en “visto” a la estrella.