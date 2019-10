VIDEO: Miley Cyrus y Cody Simpson confirman su noviazgo con un apasionado beso al estilo ¡’THE JOKER’!

La cantante Miley Cyrus ratificó su noviazgo con el cantante Cody Simpson con este sensual beso en el que no faltó el payaso de moda: ‘The Joker’.

Acostados en una cama, él con el torso desnudo y ella en ropa interior Calvin Klein, la pareja usó uno de los filtros de ‘The Joker’ para demostrar que están firmes con su relación, que inició poco después de que Miley terminara su amorío con la youtuber Kaitlynn Carter.

En el clip Cyrus y Simpson se acercan de una manera muy sensual y juntas sus lenguas, dándose un beso muy “guasón”. El video ya es viral en redes sociales y ha sido compartido por los fanáticos de los dos artistas.

This video of Miley Cyrus and Cody Simpson kissing with Joker faces on is terrifying. pic.twitter.com/AmzaW2PmlG

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) October 14, 2019