Mick Jagger saltó, cantó y bailó en Chicago luego de su operación de corazón

El vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, se vio más vital que nunca en el pasado concierto en Chicago, primer presentación que hace luego de su operación del corazón.

Como siempre se la conocido, así se mostró el cantante en el escenario del Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, a tan solo semanas de la operación a la que se tuvo que someter por problemas cardiacos.

“¡Gracias por el gran espectáculo de apertura Chicago!”, trinó Mick en su perfil oficial en Twitter, luego de su presentación, que dio inicio a una gira de conciertos que harán por Estados Unidos y Canadá, que se pospuso por los problemas de salud del vocalista.

Thank you for a great opening show Chicago !

— Mick Jagger (@MickJagger) 22 de junio de 2019