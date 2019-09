“Mi hermana me violó”, afirmó Aaron Carter, hermano del Backstreet Boy Nick Carter

Después de la polémica orden de alejamiento que puso el integrante de Backstreet Boys Nick Carter a su hermano Aaron por las supuestas amenazas de muerte contra su familia, ahora es el menor del clan el que hace una declaración aún más escandalosa: “Mi hermana me violó”.

Así lo afirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que no solo se refirió a este hecho, sino que contó los problemas mentales que sufría Leslie, su hermana, quien murió en 2012 a sus 25 años por una sobredosis.

“Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba bajo los medicamentos y no solo fui abusado sexualmente por ella, sino también por mis dos primeros bailarines cuando tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí toda mi vida”, escribió Aaron en el trino.

Carter también afirmó que su hermana Leslie consumía Litio para tratar su bipolaridad y que cuando dejó de tomarlo “hizo todo lo que siempre quiso hacer”. Además afirmó que él lleva 15 años yendo a terapia para superar los supuestos abusos y que nunca ha sido diagnosticado con bipolaridad ni esquizofrenia.

my sister raped me from the age of 10 to 13 years old when she wasn’t on her medications and I was absused not only sexually by her but by my first two back up dancers when I was 8 years old. And my brother absused me my whole life.

— Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019