Menor de 9 años fue acusado de asesinar a 5 personas en Illinois

Un menor de de 9 años enfrenta cinco cargos de asesinato en primer grado en Illinois, Estados Unidos, luego de haber causado un incendio en el que perdieron la vida tres menores y dos adultos.

Igualmente también se le acusa de dos cargos de incendio premeditado y uno de incendio premeditado agravado.

Dicha tragedia ocurrió el pasado 6 de abril cuando el menor provocó un incendio en un parque de casas rodantes, matando a un niño de un año, a otros dos pequeños de dos años, a un hombre de 34 y una mujer de 69.

El fiscal encargado del caso, Greg Minger, no reveló más detalles sobre el menor acusado, asegurando que estudió varios informes del incendio antes de proceder con el enjuiciamiento, puntualizando que “fue una decisión muy difícil”.

“Es una tragedia, pues al fin y al cabo se está acusando a una persona muy joven por uno de los delitos más graves que tenemos. No obstante creo que debe hacerse así en este punto, con rotundidad”, complementó Minger.

El principal desafío para la fiscalía en este caso será demostrar que el menor tenía intenciones de asesinar a dichas personas, un requisito para casos de homicidio en primer grado, por lo que el juicio ha causado gran controversia.

Un exfiscal que ahora trabaja como abogado defensor juvenil en Chicago, Gus Kostopoulos, le explicó a un medio local que “los niños de nueve años no saben si Santa Claus no existe, no saben que la gente muere y no vuelven a la vida. No sé si los niños de nueve años pueden intentar cometer un asesinato”.

Por otra parte de acuerdo a las leyes de Illinois, no se emitirá una orden de arresto contra el sospechoso, se le nombrará un abogado y será sometido a un juicio, aunque por ser menor no se le puede juzgar con un jurado público, a menos que sea acusado como adulto.

Finalmente de ser encontrado culpable el menor podría ser puesto en libertad condicional por al menos 5 años, pero solo hasta que sea mayor de edad a los 21 años, el tiempo restante lo pasaría en terapia y asesoramiento psicológico.