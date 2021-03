Desde la tarde y hasta entrada la noche decenas de personas se aglomeraron a las afueras de una unidad residencial, exigen el servicio de agua potable.

Los manifestantes relataron que desde hace un mes no cuentan con el servicio continuo por lo que solicitan pronta solución.

Habitantes del sector relatan que los mayor afectados son los niños, ancianos y personas con discapacidad que residen allí.

Uno de los manifestantes le contó a Minuto 30, «nos entregaron los apartamentos el 25 de noviembre y hasta hoy no hemos tenido agua, si nos la ponen, a los ocho días nos la quitan, ya no aguantamos más hay ancianos que no pueden cargar agua, ya hay gente enferma, estamos cansados de cargar agua».

Las personas que llegaron hasta una de las carretas principales de la localidad, en medio de arengas y cacerolazo gritaban al unísono: «Queremos agua».

Video: Cortesía

Video: ¡Casi se caen! Tras el fuerte sismo tres viviendas resultaron afectadas https://t.co/2DICfCX3xs — Minuto30.com (@minuto30com) March 2, 2021

Lea también: VIDEO: Se adelantan acciones de remoción de tierra en el derrumbe en la vía El Retiro- La Ceja, van seis heridos