VIDEO: ¡Ampliación! Quintero radicó ante Fiscalía el informe causa-raíz y pruebas de irregularidades en Hidroituango

Este miércoles el alcalde Daniel Quintero Calle radicó de manera personal ante la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, el informe causa-raíz conocido recientemente, contratado por la reaseguradora Mapfre y realizado por la firma Advanta Global Services con el fin de que las autoridades esclarezcan responsabilidades-

Según el mandatario local, se radicó ante el ente investigador este documento y demás pruebas que el órgano judicial debe conocer alrededor del hecho que habría evidenciado errores constructivos en Hidroituango.

“El documento fue ocultado por interesados en que no se conociera la verdad, no se demandara a contratistas y no se alimentaran procesos en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que se venían adelantando”, sostuvo el mandatario local.

Además, aclaró que haber ocultado este reporte habría favorecido a contratistas, constructor, diseñador e interventor, ya que eliminaría pruebas de cualquier proceso de reclamación por parte de EPM. “Tomamos la decisión de no proteger a los contratistas, en cambio sí de proteger a los ciudadanos”, enfatizó.

El documento, cuya elaboración concluyó en agosto de 2019, señala las irregularidades de fondo en el proceso de diseño y construcción de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango. El alcalde de Medellín espera que la Fiscalía determine las responsabilidades por acción u omisión, para recuperar los recursos públicos que se vieron comprometidos y ascienden a $9.9 billones.

Finalmente, el mandatario explicó que espera un proceso ágil que garantice la verdad para todos los ciudadanos. “Se dijeron muchas mentiras, se dijo que las aseguradoras dijeron que era una causa de fuerza mayor y un caso imprevisible, ¿por qué se decía eso? Para mantener esa tesis de que no era bueno avanzar en procesos legales hacia los contratistas y perder la plata de todos los antioqueños”, afirmó.