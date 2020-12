¡Vaya programándose! Este será el horario del Metro de Medellín durante el 24 y 31 de diciembre

Con el fin de atender la demanda propia de las festividades navideñas, el Metro de Medellín modificará sus horarios de servicio los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1° de enero de 2021.

El jueves 24 de diciembre, el Metro operará hasta las 10:00 p.m. y el viernes 25 de diciembre, el inicio de servicio será una hora más tarde de lo habitual, es decir, a las 5:30 a. m.

El jueves 31 de diciembre, la red Metro operará hasta las 9:00 p. m. únicamente y el viernes 1° de enero, el servicio iniciará a las 5:30 a.m.

En cuanto al Metrocable línea L (Arví) prestará servicio desde las 8:30 a.m. los domingos y festivos. De martes a sábado este cable operará en su horario habitual, a partir de las 9:00 a.m. Es importante anotar que los lunes la línea L no presta servicio debido a labores de mantenimiento.

RECUERDE LOS HORARIOS:

El jueves 24 de diciembre hasta las 10:00 p. m.

El jueves 31 de diciembre, hasta las 9:00 p. m.

El viernes 25 de diciembre y el viernes 1° de enero, iniciará a las 5:30 a. m.