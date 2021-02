El inicio de la vacunación en Colombia representa un importante paso en la lucha contra la pandemia del covid-19, y epidemiológicamente, aunque es un gran paso, no significa el fin de la pandemia.

Sobre este tema puntual, Yesica Giraldo, médica epidemióloga del CES, conversó con Minuto30 sobre la situación y explicó que la llegada de las vacunas, independiente de las dosis, representa un gran avance, y que ahora se requiere del esfuerzo de todos para que se logre una inmunidad colectiva, que permita disminuir las medidas de bioseguridad.

También explicó que la vacuna por sí sola no es eficaz si la mayoría de los habitantes no la tienen, y por ende, el hecho de que inicie la vacunación, no significa que el uso del tapabocas vaya a desaparecer, e incluso, indicó que muy probablemente se utilice este método hasta finales del próximo año.





Giraldo comentó por su parte que la vacuna tiene un estudio muy seguro, que permita aplicarla con confianza, pues pasa por cinco filtros antes de llegar a cada país, y que eso permite tener la plena certeza de que las personas que se la apliquen, estarán fuera de peligro.