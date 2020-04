Tras ataques de desprestigio, el médico Misael Cadavid, recibe espaldarazo de colectivos sociales y sector salud

El médico, Misael Cadavid, quien hace poco dejó la gerencia del Hospital La María, de la ciudad de Medellín, recibió el día de hoy ataques de desprestigio de supuestos veedores, lo que llevó a colectivos sociales y sector salud a darle todo su respaldo.

Al parecer, un sector está interesado en desprestigiar con supuestas irregularidades frente al proceso de nombramiento del Hospital General de Medellín Luz Castro Gutiérrez, al Médico Cadavid, denunciando ser víctima de una práctica conspirativa.

“La W Radio y su periodista Luz Elena Fonseca publica un artículo injurioso y calumnioso no solo en mi contra sino también en contra del Exalcalde de Itagüí León Mario Bedoya, muy coincidencial que la misma periodista que reside en Bogotá y no conoce la dinámica sociopolítica de Antioquia haya sido la misma que en el mes de Diciembre se haya ido lanza en ristre contra el mismo exalcalde, lo q le afectó su aspiración a ser integrante del gabinete municipal , ella faltando a la verdad estipula que a través de supuestos anónimos a entes de control un grupo de “veedores” está denunciando al parecer, supuestas irregularidades frente al proceso de nombramiento del Hospital , pero no muestra prueba alguna, lo que evidentemente se constituye en una estrategia politiquera que quiere influir en la decisión del Señor Alcalde de Medellín, Daniel Quintero; afortunadamente le escribí al Señor Julio Sánchez Cristo y hoy la misma periodista rectificó lo informado, como puede verse en la página web de la W Radio” Expresó el Cadavid.

Misael Cadavid también fue víctima, junto a otros candidatos al Concejo y a la Alcaldía de Medellín de injurias en su contra, lo cual fue desvirtuado por la justicia, debido a que fueron estrategias para hacer ataques políticos injustificados, a tal punto que el secretario de Gobierno de la época se retractó públicamente, e indemnizó al Médico Cadavid con 10 millones de pesos, representados en mercados que fueron entregados en las comunas como acto simbólico de desagravio; y el Alcalde de la época Alonso Salazar fue inhabilitado en primera instancia por la Procuraduría por participación en política.

Este médico antioqueño ha sido Gerente de varios Hospitales de Antioquia, el último fue el Hospital La María, el cual atravesaba a su llegada, la peor crisis reputacional y financiera en su historia, y lo entregó el pasado 30 de marzo como el hospital departamental más importante de Antioquía.

El Hospital General de Medellín Luz Castro Gutiérrez, es el centro hospitalario público, al cual se pronostica llegarán más casos graves por Coronavirus en el departamento; pues es la Empresa Social del Estado de alta complejidad con más capacidad para atender pacientes críticos en Antioquia; seguido del Hospital La María y el Hospital Manuel Uribe Ángel.