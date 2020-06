Este viernes 19 de junio, el país entero vivirá de un día sin IVA, en el que los colombianos podrán comprar productos con el 19% de descuento, y para ello, Medellín se prepara y alargó los horarios del transporte público en la ciudad, con el fin de que todos puedan salir a comprar.

Algunos locales comerciales ya dijeron que van a abrir 24 horas ese día, por lo que las personas necesitarán de un medio para llegar a ellos, y por eso, la Alcaldía definió que el Metro tendrá horario extendido hasta las 12 de la noche y el sistema público EnCicla prestará servicio hasta las 11:30 p.m. con el fin de facilitar la movilidad de los usuarios, que deben cumplir con las medidas de seguridad, como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.

Alcaldía garantiza transporte, pero pide cordura

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, dijo que pese a que se prestará el servicio de transporte público para que todos puedan adquirir sus productos, invitó a la calma y a la cordura: “Vamos a estar haciendo muchos controles para que la gente use tapabocas y los comercios tienen que garantizar que el aforo no supere lo permitido. Yo les pido mucha prudencia. Si bien vamos a tener precios más bajos, recuerden también que el coronavirus no se ha ido y es una amenaza latente”.

En contexto: Atentos: Medellín tendrá comercio extendido este viernes en el día sin IVA y se decreta la Ley Seca

En este mismo sentido, el alcalde hizo un llamado a la prudencia durante este fin de semana del padre y anunció que habrá ley seca, medida que regirá desde el viernes 19 de junio a las 6:00 p.m. hasta el martes 23 de junio a las 6:00 a.m.