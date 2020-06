Un artículo escrito por el diario británico The Economist, destacó la gestión que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha realizado sobre la pandemia, y sostuvieron que algunas ciudades “miran con envidia” el avance que ha tenido la capital antioqueña.

El portal comenzó hablando en general, del país, y sostuvo que “Colombia ha controlado el COVID-19 mejor que muchos de sus vecinos”.

Luego comenzó a sectorizar y destacó que Medellín sobresale: “Solo tres personas en la ciudad han muerto de la enfermedad y ocho están en el hospital”.

Daniel Quintero, entre críticas y aplausos en el país

The Economist también resaltó la imagen del mandatario, que ha entrado en el foco de muchos por la aplicación Medellín Me Cuida, pues algunos consideran que los datos que allí piden, como cédula, enfermedades y dirección de la vivienda, no deberían ser pedidos por una Alcaldía.

Sin embargo, esta estrategia ha sido tan positiva, que muchos países la han implementado, con el fin de imponer un control.

Y aunque exaltan la labor de Daniel Quintero, también son conscientes de que en la ciudad se vienen presentando avances en pro de los habitantes: “el éxito de Medellín continúa con un récord de innovación de alcaldes anteriores, como la reducción de la pobreza al mejorar los enlaces de transporte de los barrios pobres con el resto de la ciudad”.

Por último, sostuvieron que muchas ciudades que aún deben estar confinadas, quisieran estar en la situación de Medellín: “Los colombianos en otras ciudades miran con envidia, ya que permanecen en un confinamiento cada vez son más difíciles de hacer cumplir. Pocos aún dudan de la cordura de Daniel Quintero”.