La Alcaldía de Medellín informó que los resultados de la prueba de Covid-19 de la secretaria de Cultura Ciudadana, Lina María Gaviria Hurtado, arrojaron positivo, resaltando que tras conocer que había tenido contacto con alguien portador del virus, la funcionaria inició el aislamiento y se realizó el examen el 11 de julio.

En ese contexto, la secretaria Gaviria recibió el diagnóstico este lunes 20 de julio y resaltó que tras estar en contacto con el contagiado avisó a Recursos Humanos y a la Secretaría de Salud para realizar un cerco epidemiológico, aplicar pruebas y tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias.

“Queremos dar un mensaje, para que todos cumplamos los protocolos de bioseguridad y permanezcamos en casa. Nos sumamos al llamado para que en este momento estemos cada vez más unidos y más cuidadosos”, aseguró Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Actualmente, Gaviria Hurtado se encuentra atenta a las recomendaciones de los médicos. Debe permanecer aislada en casa para asegurar el proceso de su recuperación y el cerco epidemiológico. Parte del equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana se encuentra en aislamiento preventivo hasta que sean entregados los resultados de las pruebas.

“A todos nos puede pasar, no nos quedemos en silencio por temor, demos aviso. La solidaridad será la mejor salida para esta crisis. Recuerden: estamos en Estado de Cuidado Total, es el momento de unirnos para protegernos y salir victoriosos de esta batalla con la que no contábamos, pero que estoy segura no nos va a quedar grande”, expresó la secretaria de Cultura, Lina María Gaviria Hurtado.



