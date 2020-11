¡Se necesitan todos los tipos de sangre! Cruz Roja anuncia undécima versión de Maratón de Vida, conozca los puntos de donación

La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, dio a conocer que este año se realiza la undécima versión de Maratón de Vida, una estrategia para invitar a las personas que se sientan bien de salud a donar sangre.

“Cuando alguien dona sangre está aportando una unidad, una unidad equivale aproximadamente a una bolsita de 450 mililitros. En algunas circunstancias como las complicaciones que pueden ocurrir durante un parto se pueden requerir entre 4 y hasta 6 unidades de sangre en una sola paciente”, expresa Celia Alvarado Quintero, Directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia.

Asimismo, la Cruz Roja recalca que los meses de diciembre y enero son los más difíciles para los Bancos de Sangre del Departamento de Antioquia y en general para todo el país, debido a que las personas acuden menos a donar sangre por las vacaciones y las festividades tradicionales; además, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia.

En esta undécima versión de Maratón de Vida la Cruz Roja habilitó 10 puntos para que las personas donen sangre, entre ellos, la sede principal de la Cruz Roja ubicada en la avenida Guayabal (Carrera 52 # 25 – 310), cerca a la Estación Industriales del Metro, con horario de atención de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde y sábados de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con cita previa.

Estos son los otros puntos para donar sangre:

De acuerdo a la Cruz Roja, se necesitan todos los tipos de sangre y en especial el tipo O-; por ser el más escaso y por su valiosa utilidad en casos de extrema urgencia. Según cifras de la entidad, en Antioquia, solo 1 de cada 100 personas dona sangre.

Recuerde algunos requisitos para donar sangre:

– Presentar cédula de ciudadanía o extranjería, libreta militar o carné institucional con foto.

– Sentirse bien de salud.

– Pesar más de 50 kilos.

– Tener entre 18 y 65 años de edad.

– Haber consumido una buena porción de alimentos 4 horas antes de la donación.

– No haber iniciado un cuadro gripal o infeccioso en el último mes.

– No estar en embarazo ni haber tenido parto o aborto en el último año.

– No haber realizado tatuajes, perforaciones, piercing o maquillaje permanente en los últimos 6 meses. (Aplica también para la pareja).

– No haber sido sometido a tratamientos odontológicos en los últimos 7 días que hayan producido sangrado oral.

Para conocer más requisitos para donar sangre ingrese a http://www.sientelafelicidad.com/

Es de resaltar que el Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana y todos los espacios donde se llevarán a cabo las jornadas de donación, cumplirán con todos los requisitos de bioseguridad para proteger la salud de las personas y proporcionar así espacios tranquilos y seguros.