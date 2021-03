Video: “Es muy grave”, Daniel Quintero pide investigación por falsas vacunas aplicadas a adultos mayores

Un nuevo caso de ‘falsas vacunas’ se conoció en Medellín, luego de que una mujer denunciara que a su abuela, de 94 años, al parecer no le iban a introducir la dosis de la vacuna, sino que solo la habían chuzado con la jeringa.

Sobre este hecho, denunciado por Carolina Rojas, nieta de Emma Uribe, el alcalde de Medellín se pronunció, y aseguró que no es una falta grave, sino «muy grave», y que requiere de la atención de todas las autoridades.

En su momento, Rojas aseguró que cuando «le ponen la jeringa a mi abuela para aplicarle supuestamente la vacuna, dentro de la jeringa no hay líquido. El émbolo no se mueve. Cuando la chica se da cuenta de que la están grabando, toma otra jeringa que sí tiene líquido».

La explicación que dio la enfermera es que la aguja se había tapado, situación que no fue creída por la familia.

Daniel Quintero pide castigo a quienes hagan negocios con las vacunas

El mandatario sostuvo que no se puede catalogar esto como un error, o como algo intencional, hasta que la investigación no avance, sin embargo, aseguró que no pueden ocurrir este tipo de sucesos.

Además, explicó que esto podría ser para un posible mercado negro de vacunas, por lo que pidió toda la celeridad de las autoridades en el caso.

También señaló que podría ser debido a la presión, pues las vacunas de Pfizer vienen en empaques de seis unidades, pero una mala medida podría ‘descuadrar’ el lote, y por miedo, el personal médico haría este tipo de trampas, para no ser sancionados.