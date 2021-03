En Medellín ya más de 4.000 personas han recibido la segunda dosis de la vacuna anticovid

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, realizó un balance de cómo avanza la vacunación contra el covid-19 en la ciudad, y explicó que a la fecha ya van más de 4.000 personas que han recibido su segunda dosis.

Según lo expresó el mandatario, en la ciudad se han aplicado el 70% de las dosis que han llegado por parte del Gobierno Nacional, y que eso ha permitido avanzar en la segunda inmunización al personal médico de la primera línea de atención del covid-19.

Por su parte, el mandatario sostuvo que la vacunación es fundamental para disminuir la mortalidad del covid-19, y gracias a la inmunización se podrían salvar al menos 30.000 vidas, pues los adultos mayores de 80 años son al rededor de 66.000, y el virus tiene una letalidad del 50% en dicha población.

Alcalde recuerda estar pendientes de la vacunación

El mandatario también indicó que hay personas que no han acudido a su cita con al vacuna, y que en algunos casos no asisten porque «el día está frío», o porque sus familias no lo aceptan, y eso retrasa el proceso.

Añadió además que es la vida de esas personas las que corren peligro, y que por ello es fundamental que los adultos mayores acudan, no solo para inmunizarse ellos, sino para continuar con las fases estipuladas por el Gobierno Nacional para la vacunación.