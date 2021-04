Este sábado, Medellín llegará a las 1.000 UCIs activas, por primera vez en la historia

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que este sábado la ciudad llegará a 1.000 camas de cuidados intensivos activas, un hito más cumplido durante la pandemia.

En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: «Hoy esperamos activar 20 UCI adicionales para llegar a un total de 1000 UCI activas. Cumplimos la palabra. La ampliación más grande del país. Sin embargo, no vamos a parar ahí mientras tengamos vidas por salvar».

¿Por qué apenas Medellín habilitó las UCI?

El mandatario indicó el pasado mes de septiembre que la ciudad llegaba a las 1.000 camas de cuidados intensivos, sin embargo, casi siete meses después es que estas UCI entran en operación por completo, lo que ha generado diversos comentarios.

Ante esto, Quintero explicó en su momento que los hospitales no están en la capacidad económica para tener 1.000 UCIs activas, principalmente, porque esto demanda de más personal y si no se utiliza gran cantidad de estas, el gobierno no gira los recursos, por lo que económicamente no es viable.

También es importante anotar que durante el último pico Medellín alcanzó más de 900 UCIs activas, pero cuando empezó el tercero, que es además más agresivo, se inició con un número inferior, porque varias de esas camas se desinstalaron, para no generar elevados costos en los hospitales, que no tienen los recursos suficientes.

Esta es la primera vez en la historia que Medellín tendrá 1.000 camas activas.