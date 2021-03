Por causa del incremento en las cifras de contagiados de Covid-19, desde la alcaldía de Medellín no se descarta el incremento de medidas restrictivas con el fin de controlar la situación.

El alcalde Daniel Quintero, dijo que es posible que este martes se anuncien nuevas medidas más restrictivas de las que están decretadas en el momento, que son el toque de queda y la ley seca entre la media noche y las 5 am.

Asimismo, Quintero Calle explicó que habrá una reunión con el Gobernador de Antioquia para unificar las restricciones que regirán entre el jueves y el domingo santo en todo el departamento.

«El Gobierno Nacional nos pidió que esperáramos hasta el martes. Podríamos evitar cierres adicionales si los mayores de 60 años y sus hijos se cuidan, se lavan las manos, se ponen el tapabocas y no van a aglomeraciones, y así no haríamos cierres jueves, viernes, sábado y domingo. Muchos creyeron que al vacunar al mayor de 80 años, los otros se podían ir de fiesta. Se confiaron y no sabían del peligro», señaló el mandatario.

Cabe resaltar que hasta la fecha, Medellín reporta una ocupación en la UCI del 94%, lo que evidencia un repunte en los contagios diarios por día al pasar de un promedio de cerca de 300 a 1.100 en menos de un mes.