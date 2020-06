En las últimas horas la Alcaldía de Medellín definió a través de un decreto las reglas y requisitos para poder reabrir locales comerciales en la ciudad desde la nueva etapa del aislamiento preventivo que inicia este lunes 1 de junio.

Además de registrarse obligatoriamente en la plataforma Medellín me Cuida – Empresa, los locales comerciales tendrán que cumplir con ocho requisitos para reabrir y garantizar la salud de sus clientes y empleados.

Estos son los 8 requisitos exigidos por las autoridades:

1. Hacer control de ingreso y salida de los clientes, y para hacerlo deben tener registro de nombre, cédula o documento, teléfono y dirección. Dicho control debe hacerse a través de las plataformas “CoronaApp” o un Excel que podrán pedir las autoridades.

2. Se debe tomar la temperatura de visitantes y trabajadores, garantizando las zonas de desinfección.

3. Definir con la administración municipal a la hora de presentar el protocolo de bioseguridad los horarios de apertura y cierre, para garantizar que no haya aglomeraciones en el sistema de transporte.

4. No está permitido atender a nadie que no use tapabocas o se niegue a que le tomen la temperatura.

5. Solo pueden reabrir locales que ya estén registrados en “Medellín Me Cuida – Empresa” que tengan la aprobación de bioseguridad por parte de la Secretaría de Salud.

6. Un solo cliente podrá ingresar por cada 6 metros cuadrados a cada establecimiento comercial.

7. Se prohíben espacios para interactuar en los sitios comerciales por razones de salud y prevención de contagios.

8. No se pueden hacer actividades comerciales en lugares como Iglesias, bares, discotecas, gimnasios y restaurantes, estos últimos solo pueden funcionar a domicilio.

Además, se detalló que la atención a los clientes debe estar siempre regida de acuerdo al pico y cédula correspondiente al día de la semana.



#Atención | Así será el #PicoYCédula metropolitano que aplicará del 1 al 7 de junio de 2020 en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Recuerda que continuamos en #AislamientoPreventivo. Atiende las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del #COVID19. pic.twitter.com/MMKDz3aEWv — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) May 29, 2020

