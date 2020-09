EN VIDEO: ¡Mucho cuidado! Red de pedofilia suplanta a actriz de ‘Soy Luna’ en Tiktok, para acceder a los niños

Por medio de redes sociales una joven de Medellín denunció una red de pedofilia que opera desde TikTok y en la que casi cae su pequeña hermana de 9 años de edad.

La joven aclaró que la denuncia la hace para que los padres de familia pongan atención y eviten que los pequeños caigan en las ‘garras’ de estas personas.

La joven que se identificó como Carolina, narró que su hermana de 9 años creó una cuenta de TikTok y comenzó a seguir la cuenta @karolsevilla_luna2 en la cual suplanta a la protagonista de la serie de Disney ‘Soy Luna’, la que también siguió a la niña.

Desde ese perfil comenzaron a enviarle mensajes a la menor de edad y la pequeña pensando que estaba hablando con la reconocida artista, continuó la conversación. Incluso, la invitaron a participar de un reto en el que le ofrecían lujosos regalos y conocer a la actriz y cantante.

La niña accedió a participar del concurso, pero la cuenta le pedía que no le contara nada a sus padres, a lo que la pequeña hizo caso omiso y contó todo en su familia: “Gracias a Dios esto no pasó a mayores. Mi hermana nos avisó, sino pues yo no sé dónde estaría ella”, recalcó la joven que narra la historia por medio de un video en redes sociales.

Carolina cuenta que la familia llamó a la Fiscalía y a la Policía y que con ayuda de ellos, crearon un perfil falso, haciéndose pasar por una niña de 10 años.

“La empezamos a seguir y efectivamente esta persona nos empieza a hablar (…)Ya después los retos empiezan como muéstrame una foto tuya, mandame un video quitándome los pantalones, grábate en cuatro y muéstrame”, explicó mostrando los pantallazos de la conversación.

En las capturas de la conversación se puede ver cómo la persona le indica a la niña que borre la conversación para que su madre no la vea.

La denunciante también indicó que aunque todo la situación fue conocida por las autoridades y hay pruebas de lo que sucede, no hay forma de hacer algo, puesto que no hay un crimen por el momento. Además, la cuenta y el número por el que le hablan a los niños sería de otro país.

Por su parte, la cuenta aún continúa en línea y tiene miles de seguidores y comentarios de niños.

Fue demasiado difícil tomar la decisión de grabar este video pero al ver que esa cuenta crecía cada vez más decidi hacerlo, no quiero que más niños inocentes caigan en esto! Puede ser su hijo, su sobrino o su primo… RT porfavor🙏🏻 pic.twitter.com/GjtC6MyTek — Caro Hernandez (@carolinah192) September 18, 2020