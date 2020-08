¡Pilas! Tenga en cuenta las recomendaciones para el aislamiento de pacientes positivos para Covid-19

La Secretaría de Salud de Medellín entregó recomendaciones de bioseguridad para el adecuado manejo de pacientes positivos por coronavirus teniendo en cuenta que en buena parte de los casos están en aislamiento en casa.

Para aquellos pacientes que presentan los síntomas o han sido confirmados como positivos y no requieren servicio de hospitalización es importante conocer las indicaciones para sus cuidadores, las rutinas de higiene y desinfección, así como la disposición de residuos.

“Es fundamental que estemos aislados en la casa, idealmente en una habitación aparte, si esto no es posible al menos con una distancia de dos metros del resto de los integrantes de la familia, que se puedan separar todos los utensilios de comida (los platos, las cucharas, los cubiertos)” informó Natalia López Delgado, Subsecretaria de Salud Pública.

Otras indicaciones para tener en cuenta:

– Se recomienda el uso de habitaciones bien ventiladas, realizando la apertura periódica de ventanas.

– El baño debe ser de uso exclusivo del paciente positivo. Si no es posible, hay que hacer desinfección con blanqueador con cada uso.

– Evitar encuentros en zonas sociales o compartidas (cocina, sala, comedor).

– No se deben permitir visitas de otros familiares o amigos.

– La atención del paciente debe estar a cargo de una persona con buena salud y que no presente enfermedades crónicas.

– El cuidador debe utilizar mascarilla y hacer lavado frecuente de manos después de cualquier contacto con el paciente y su entorno inmediato.

– El paciente debe lavar con frecuencia sus manos, especialmente al estar en contacto con secreciones respiratorias, después de toser, estornudar e ir al baño.

– Para secarse las manos (después de lavarlas con agua y jabón), es preferible usar toallas de papel. De no tenerlas, puede usar de tela limpias y cambiarlas cuando estén húmedas.

– Cambiar de forma frecuente la ropa de cama y reforzar las medidas de limpieza, especialmente en manijas de puertas, llaves de agua e interruptores de luz porque son las superficies de mayor contacto.

En cuanto a los productos indicados, se puede realizar la limpieza con blanqueador o hipoclorito doméstico (siguiendo las indicaciones del empaque), el cual debe estar en contacto con las áreas durante 10 minutos para que sea efectivo. También se recomienda la desinfección aplicando alcohol al 70 % en las superficies en las cuales no se puede aplicar hipoclorito.

La ropa, sábanas y toallas sucias deben ser de uso exclusivo del paciente y deben lavarse a mano con agua y jabón o a máquina con detergente a 60 – 90 °C. Es importante dejar secar por completo y tener en cuenta que la ropa sucia no debe sacudirse ni entrar en contacto directo con la piel.

Las personas encargadas de la limpieza o que manipulen los residuos generados en el entorno del paciente deberán contar con elementos de protección como mascarilla, guantes desechables (atendiendo las recomendaciones de uso), ropa de protección como delantales de plástico y no deben tocarse el rostro en ningún momento, manteniendo el lavado de manos antes y después de las labores.

En cuanto al manejo de los desechos, se recuerda que los guantes, mascarillas y otros residuos de la atención del paciente deben disponerse en un recipiente con tapa y, posteriormente, eliminarse como desechos infecciosos en una bolsa negra totalmente cerrada.

