¡Recoja agua! Esta semana se irá en barrios de Medellín y de Envigado

Para realizar el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, es necesario interrumpir el servicio de acueducto de manera programada durante esta semana en los siguientes sectores del Valle de Aburrá:

Lunes 14 de septiembre

Hasta las 3:00 p.m.

Circuito Santo Domingo | Medellín

– Calles 84A a 84C entre las carreras 31A y 31B.

– Calles 84C a 86 entre las carreras 31 y 31AA.

– Calles 86 a 86AB entre las carreras 30 y 31AA.

– Calles 86AB a 89 entre las carreras 31 y 33.

– Calles 89 a 89A entre las carreras 31 y 34.

– Calles 89A a 91 entre las carreras 31 y 33.

– Calles 91 a 91A entre las carreras 31B y 34.

– Calles 91A a 93A entre las carreras 31B y 32.

– Calles 93A a 100B entre las carreras 30 y 37.

– Calles 100B a 102 entre las carreras 28 y 37.

– Calles 102 a 107B entre las carreras 28 y 37A.

– Calles 107B a 110 entre las carreras 28 y 32A.

– Calles 110 a 112 entre las carreras 28 y 33.

– Calles 112 a 121 entre las carreras 28E y 30.

Comprende 12.214 instalaciones de los barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No.2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No.2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 16 de septiembre a las 3:00 a.m. del jueves 17 de septiembre

Circuito El Dorado | Envigado

– Transversal 27 Sur 34D Sur entre las diagonales 31C y 43.

– Calles 34 Sur a 37 Sur entre las carreras 40 y 45A.

– Calles 37 Sur a 39 Sur entre las carreras 43 y 48.

– Calles 39 Sur a 48D Sur entre las carreras 39A y 49A.

– Calles 48D Sur a 50 Sur entre las carreras 43A y 48.

Comprende 20.480 instalaciones de los barrios: Las Casitas, Primavera (Envigado), Milán Vallejuelos, La Paz, El Dorado (Envigado), Alcalá (Envigado), Obrero, Zona Centro, El Trianón, Loma del Barro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest.

De otra parte, para adelantar los empalmes del proyecto de mejoramiento vial de la comuna 14, a cargo de la Alcaldía de Medellín con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), se debe interrumpir el

servicio de acueducto en el circuito El Esmeraldal, entre las 3:00 p.m. del viernes 18 de septiembre y las 5:00 a.m. del sábado 19 de septiembre.

Esta interrupción incluye:

– Calles 37B Sur a 26 Sur entre las carreras 24 y 27.

– Calles 26 Sur a 16AA Sur entre las carreras 20 y 25B.

– Calles 16Sur a 12 Sur entre las carreras 18 y 22.

Comprende 5.610 instalaciones de los barrios: Loma del Atravesado, El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos (Medellín), San Lucas, Zúñiga y Altos del Poblado. Además de las sedes de Clíca El Rosario de El Tesoro, ISA y Colegio Montessori.