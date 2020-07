Quintero no es el primer mandatario del país que le pide ayuda a médicos cubanos en la pandemia

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estuvo entre críticas y elogios el pasado domingo 26 de julio, luego de que se hiciera viral una carta en la que él le solicitara a Cuba apoyo médico con algunos de sus especialistas, con el fin de atender la pandemia del covid-19 en la ciudad.

La medida, que no es hasta ahora necesaria, pero se contempla como una opción, dividió en opiniones no solo a la capital de Antioquia, sino al país. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó que Quintero buscaba apoyo extranjero, “desechando los médicos locales, que además tienen mejor preparación. ¡Inaudito! Así se gasta la plata de los contribuyentes”, sostuvo. Después, indicó que no se podría tener alianzas con Cuba, pues considera que eso es “exportar el socialismo”.

#Colombia no debe tener ninguna relación con #Cuba y la dictadura de los Castro; acostumbrada a instrumentalizarlo todo, incluyendo a sus médicos, para exportar comunismo y avanzar en su agenda en la región. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 26, 2020

Sin embargo, no todo fueron críticas para Quintero. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que la medida del mandatario de Medellín no tiene que ver con política, y reconoce que la actitud de querer salvar vidas, sin importar el origen de los médicos, es lo realmente importante.

La decisión del Sr Alcalde de Medellin @QuinteroCalle de orientar todo su esfuerzo en salvar vidas es sublime y de gran responsabilidad y compromiso, si para ello busca la complementariedad global sin que importen los ideologismos convocando la multilateralidad debe ser copiada — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) July 26, 2020

Quintero creó la polémica, pero no fue el primero en pedir dicha ayuda

Y aunque todo el peso de las críticas cayó sobre Daniel Quintero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, fue el primero en solicitar a la Cancillería la ayuda de médicos cubanos.

En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que desde marzo hizo el llamado, pero no fue atendido por el gobierno colombiano.

Por eso, aprovechó la coyuntura creada por Quintero para reiterar nuevamente su interés de contar con médicos cubanos en el departamento, para poder atender la pandemia, que se encuentra en su momento más crítico desde que llegó al país.